Rúben Amorim muito perto do Sporting

Rúben Amorim estará muito perto de ser o novo treinador do Sporting, com efeitos imediatos, segundo escreve o jornal "A Bola".

De acordo com a publicação, as negociações, que duram há mais de uma semana, avançaram nas últimas horas, com o Sporting a subir o valor da proposta para perto dos 10 milhões de euros, valor da cláusula de rescisão de Amorim.

Silas, que recusou comentar o assunto na conferência de imprensa de segunda-feira, deixará o cargo depois da partida em Famalicão, para a 23ª jornada do campeonato. Segundo a publicação, Rúben Amorim já estará o banco no jogo de domingo, contra o Desportivo das Aves, em Alvalade.

Amorim será o quarto treinador da temporada no Sporting, depois de Marcel Keizer, Leonel Pontes e Jorge Silas.

O Sporting ocupa, atualmente, o quarto lugar da tabela classificativa, com 39 pontos em 22 jogos, a quatro do Braga, mas com menos um jogo disputado

O treinador sensação

Rúben Amorim não tem duas épocas completas como treinador, mas é já um dos treinadores mais cobiçados do futebol português.

O treinador de 35 anos começou a carreira na última temporada no Campeonato de Portugal, no Casa Pia, que foi obrigado a deixar, pois não tinha nível de treinador permitido. Esta temporada, assumiu o comando técnico da equipa B do Sporting de Braga, e foi promovido à formação principal, depois da saída de Sá Pinto.

Os impressionantes resultados em apenas 13 jogos convenceram o Sporting. O Braga de Amorim venceu o Benfica na Luz, venceu duas vezes o FC Porto e duas vezes o Sporting, tendo ainda conquistado a Taça da Liga.