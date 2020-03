​Líder sem condições

O campeonato da primeira Liga tem, desde a última noite, um novo comandante. Trata-se do Futebol Clube do Porto que, mercê da vitória alcançada em Ponta Delgada, se tornou líder à condição para, pouco de uma hora depois, passar a ser o primeiro da classificação sem condições, passando a depender apenas de si próprio quando faltam onze jornadas para se concluir o calendário em vigor.



Os portistas já vinham há muito a espreitar a oportunidade de poderem subjugar o Benfica à condição de segundo classificado na tabela. E, convenhamos, os encarnados vinham também deixando sérias indicações de que, mais jogo menos jogo, acabariam por ir ao tapete.

Nos últimos seis jogos, a equipa comandada por Bruno Lage venceu apenas um, em Barcelos, frente ao Gil Vicente que, mesmo perdendo, foi capaz de acentuar os momentos menos felizes que a equipa de Lisboa vinha conhecendo.

Ontem à noite, contra a muito bem organizada equipa do Moreirense, sob a responsabilidade de Ricardo Soares (o treinador que, na Covilhã, já havia provocado um golpe decisivo no afastamento do Benfica da Taça da Liga) apresentou-se na Luz sem tibiezas, praticando um futebol de qualidade, sem complexos, que esteve na origem do insucesso das águias.

Quando, há cinco jornadas atrás, parecia possível que o fosso a separar benfiquistas de portistas se alargasse a dez pontos, ninguém imaginaria que, menos de um mês depois, a situação se transformasse por completo.

Agora, o Futebol Clube do Porto passa a depender apenas dos seus próprios recursos. Que vão ser postos à prova em cada um dos onze fins-de-semana que se vão seguir.

Quanto ao Benfica, vai ter necessidade de corrigir erros e, sobretudo, ser capaz de melhorar a qualidade do seu jogo.

E, aqui a responsabilidade não impende apenas sobre os jogadores: Bruno Lage tem também pesada responsabilidade.