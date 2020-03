"Regular a tecnologia não é ofender o mercado, é garantir que vai para onde queremos"

Diz que "a tecnologia é a forma que Deus nos deu, como espécie, de viver dentro deste planeta" e defende que não devemos ser demasiado otimistas nem demasiado apocalípticos quanto aos avanços tecnológicos como a Inteligência Artificial. Em entrevista à Renascença, o padre franciscano Paolo Benanti admite que "as coisas vão mudar" mas contrapõe que "não é a primeira vez na História que assistimos à mudança". Para o professor de ética da tecnologia na Universidade Ponteifícia Gregoriana, em Roma, o essencial é "manter enraizada a tradição ligada aos valores humanos também nesta área". Se não podemos ignorar ou travar o desenvolvimento tecnológico, qual a melhor forma de garanti que é usado ao serviço dos homens e não o contrário? Se olharmos para a nossa história enquanto espécie, quando começamos a mudar de África há 70 mil anos, fizemos algo realmente diferente de qualquer outra espécie. No extremo norte do mundo, simplesmente vestimos a pele de outros animais. Da mesma forma, a tecnologia é a forma que temos, que Deus nos deu como espécie, de viver dentro deste planeta. Agora, os artefactos que estamos a construir já não são simples ferramentas, são ferramentas algorítmicas, que podem substituir a decisão humana e retirar as coisas do nosso controlo e entendimento. A questão ética, de como podemos assegurar que trabalham para o bem comum, é mais radical, e a única maneira de o fazer é estar presentes com uma voz, como pensadores, como falantes, no processo de desenvolvimento. Não é apenas uma questão de quando usamos [a tecnologia], é também como a desenvolvemos.

Veja a intervenção do padre Paolo Benanti na conferência "Building The Future", organizada pela Microsoft em Lisboa Fala do processo de raciocínio. As máquinas podem ter poder de decisão? Não é algo que está dentro da máquina, é algo que podemos deixar a máquina fazer. Quando desenvolvemos algoritmos, há alguém que escreve o código, em que a estrutura lógica é: no caso disto, então aquilo. Sempre que escreve "no caso disto", há um juízo moral sobre a realidade, em que associamos um valor a uma consequência. Mas quando escrevemos toneladas de linhas de código, milhões de linhas, todo este juízo pode levar a algo que não é intencional ou algo que não é visível do exterior. Na verdade, quando confiamos no controlo automático de um avião, sistema de medicina ou algo do género, estamos a importar este tipo de juízo que alguém introduziu no processo de desenvolvimento. Então, a máquina não é autoconsciente, mas não é um homem autoconsciente que permite que a máquina julgue por ele. Em última análise, deve ser o homem a tomar a decisão em vez da máquina? Depende da direção em que levamos o desenvolvimento. Há sistemas em que o Homem ainda está no comando, mas desenvolvemos outros sistemas em que, lentamente, subtraímos o Homem das decisões, às vezes sem consequências. Imaginemos uma fábrica onde se produzem pregos e coisas do género, não é necessário um homem para verificar se todos os pregos estão bem feitos, mas se essa máquina se desenvolver e passar a controlar também a aterragem e descolagem dos aviões, a mesma tecnologia que controlava o fabrico de pregos passa a ser responsável por centenas de vidas num avião.

"Quando falamos de limites, temos de olhar para o reverso da medalha. Vamos conhecer verdadeiramente os limites da máquina quando conseguirmos apontar de novo os limites do ser humano"

A tecnologia é a mãe do desenvolvimento económico. Se começamos a usar esse tipo de máquina simplesmente para reduzir custos, não estamos a destacar os valores humanos que estão no meio. Assim, uma vez mais, como o ensino da doutrina católica costuma dizer, é um problema de desenvolvimento, que pode estar apenas orientado pelo dinheiro, e o único interesse é saber como ganhar mais dinheiro, ou pode estar centrado no Homem. Nesse sentido, o Homem é relacionamento e o seu valor intrínseco está no centro. Então, mais uma vez, temos de perguntar que tipo de sociedade queremos construir, que valores queremos defender e enfatizar. As máquinas são preparadas para responder, mas não têm consciência. Com todo o desenvolvimento e inovação, será possível a Inteligência Artificial aproximar-se da compreensão humana? Quando no anos 1960 começámos a chamar Inteligência Artificial à automação pela primeira vez, estávamos cientes de que era uma etiqueta para vender este produto a fabricantes de dinheiro, era usado para falar de um jogo de imitação. É uma imitação da função humana. Agora que posso falar com o meu telemóvel, como converso com outro ser humano, posso ser enganado, levado a pensar que o telefone é como um ser humano, mas não é, é um jogo de imitação. Podemos ter uma máquina que nos dá a ideia de que é autoconsciente, mas não deixa de ser uma máquina. Funciona, não vive. Quais são os limites da cognição artificial? Quando falamos de limites, temos de olhar para o reverso da medalha. Então, o que quero dizer quando falo em limites? Olhemos para um círculo, uma forma em que uma simples linha lhe dá identidade. O que faz um círculo não faz um quadrado. Então, o que nos torna humanos? Tomarmos as nossas decisões, não sermos perfeitos, sermos nós próprios. Vamos conhecer verdadeiramente os limites da máquina quando conseguirmos de novo apontar os limites do ser humano. O que estamos a enfrentar agora é uma combinação linguística entre humano e máquina, a máquina está a tornar-se todos os dias mais humana e estamos a começar a entender os humanos mais como uma máquina, e é isto que nos engana. Porque não estamos a conseguir identificar o que nos distingue. Como humanos, acreditamos que as máquinas nos podem substituir em muitos campos. Estamos a tentar imitar as máquinas? Estamos a tentar explicar o que o destino chama de mistério, o nosso mais profundo ser, como um processo semelhante à máquina, porque isso nos deixa mais à vontade connosco mesmos. De alguma forma, estamos realmente ansiosos e a tecnologia permite-nos controlar esta ansiedade. Estamos a trocar a nossa identidade mais profunda pela capacidade de nos controlarmos, os nossos relacionamentos, por exemplo com as aplicações para encontros, controlar a economia e outros processos. É uma nova perspetiva da nossa ansiedade no futuro e, para alguns, não todos, é comparável com o trabalho dos mágicos, é uma forma de controlar a realidade. É uma forma de escape? Sim. Uma fuga de uma vida que parece fora de controlo.

"A máquina está a tornar-se todos os dias mais humana e estamos a começar a entender os humanos mais como uma máquina, e é isto que nos engana"

Olha para as novas tecnologias como uma ameaça ou oportunidade? Todas as tecnologias estão ligadas à nossa mão. Um martelo pode ser uma grande oportunidade para construir uma casa, onde crescem crianças, ou uma arma realmente poderosa para matar alguém. Depende de nós, como sempre. Está sempre enraizado no nosso relacionamento com a realidade, o facto de que o que construímos pode ser usado para o bem ou para o mal. Em áreas como a biotecnologia e a neurociência existem investigações para impedir o envelhecimento, a clonagem de tecidos e até de animais e seres humanos, a alteração do genoma e comida. Já cruzámos a linha vermelha? Desde o momento em que percebemos que a vida humana está baseada em ADN, entendemos a vida como um código e queremos entrar dentro dele, queremos pirateá-lo, como fazemos com os computadores. O que é então a linha vermelha? Sempre que olhamos para os seres humanos e vemos algo que pode ser utilizado de outra forma, não é apenas o que estou a fazer, mas é também uma pergunta radical: porque estou a fazer o que estou a fazer? E sim, atravessámos a linha vermelha muitas vezes, também antes da biotecnologia. A Inteligência Artificial está a ser adaptada em diferentes áreas e promete revolucionar a forma como vivemos e trabalhamos e muitos defendem que as leis e a regulamentação devem mudar. O que deve ficar garantido nesta área? Um dos pontos essenciais do desenvolvimento da Inteligência Artificial (IA) são os dados. Podemos pensar que precisamos de controlar ao máximo esta informação e estamos a desenvolver regulação e legislação para centros de dados. Mas se disséssemos que o ser humano está em causa, deveríamos ter um centro de Inteligência Artificial humano, em que os direitos fundamentais do ser humano são intocáveis e protegidos. Então, o que significa ser humano na era da IA, tem de ser explorador e protegido. Por exemplo, é impensável que o ser humano esteja sob o julgamento de qualquer IA, sem qualquer possibilidade de apelar contra esse tipo de julgamento ou sem saber que é um algoritmo que está a julgar a sua vida. Este é o tipo de direito fundamental que temos de começar a desenvolver, para permitir que a nossa sociedade seja humanamente compatível, como desejamos que seja. Com o desenvolvimento tecnológico, não estaremos também a prescindir da nossa privacidade? É possível. Estamos acostumados a ter acesso a muitos produtos e serviços de forma gratuita. Quando usávamos sistemas de navegação com GPS, pagávamos um ano de subscrição, agora é de graça. Mas se não existe um produto, então o produto somos nós, a empresa está a fazer dinheiro com os nossos dados e o nosso tempo. Nesse sentido, sim, há alguém que está a lucrar com a nossa informação e quer que façamos dinheiro para ele. É uma nova forma de trabalho ou de escravatura, depende da perspetiva.

"Sim, os empregos podem mudar, mas devemos às próximas gerações a possibilidade de viverem a vida neste novo ambiente"