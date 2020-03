Cardeais pedem que países europeus acolham refugiados de Lesbos

Uma carta de três cardeais pede às Conferências Episcopais de toda a União Europeia que se mobilizem em favor do acolhimento, nos seus países, dos refugiados presentes na ilha grega de Lesbos.

A missiva, divulgada pela Santa Sé, é assinada pelos cardeais Jean-Claude Hollerich, arcebispo do Luxemburgo e presidente da Comissão das Conferências Episcopais da Comunidade Europeia (COMECE); Michael Czerny, subsecretário da Seção Migrantes e Refugiados do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral (Santa Sé), e Konrad Krajewski, esmoler pontifício (Santa Sé).

Segundo os cardeais, figuras próximas do Papa Francisco, as Conferências Episcopais da UE deveriam, em colaboração com os seus governos, delinear um projeto de corredor humanitário de Lesbos para outros campos de primeiro acolhimento na Grécia.

“As experiências de alguns países demonstraram que as possibilidades de bom acolhimento são superiores ao que se espera: muitos menores foram acolhidos em famílias, enquanto os adultos foram bem acolhidos nas comunidades religiosas, nas paróquias e nas famílias que se disponibilizaram para tal”, refere acarta.

Os cardeais Hollerich, Czerny e Krajewski convidam a Igreja na UE a “não permanecer indiferente” e a dar esperança aos refugiados.

A carta é acompanhada pelas “Diretivas sobre o procedimento para a transferência de requerentes de asilo e refugiados da Grécia para um país europeu”, elaborado pela comunidade católica de Santo Egídio.

Os presidentes das três principais instituições europeias deslocam-se esta terça-feira à Grécia para demonstrar o “total apoio” da UE às autoridades locais, na resposta à pressão migratória de refugiados oriundos da Turquia, anunciou hoje a presidente da Comissão Europeia.

Segundo a Organização Internacional para as Migrações (OIM), cerca de 13 mil pessoas abandonaram o território turco com destino à Grécia.