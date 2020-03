"Diziam que o FC Porto ia ficar a dez pontos do Benfica, agora já está um à frente"

Paulo Teixeira é um dos rostos da felicidade que se vive no FC Porto depois de os portistas terem passado para a liderança do campeonato, na segunda-feira, e atribui o mérito pela chegada ao primeiro lugar à "garra" de Sérgio Conceição.

A vitória do FC Porto nos Açores frente ao Santa Clara e o deslize do Benfica em casa frente ao Moreirense permitiram a ultrapassagem no topo da tabela classificativa da liga, factos estes que devem constituir, no entender de Paulo Teixeira, o arrependimento de todos os que criticaram Sérgio Conceição.

"Foi um jogador à FC Porto e, como foi um jogador à FC Porto, é um treinador à FC Porto. Muitas vezes, falta no clube esta identidade. Espero que se concretize o campeonato, mas, se por acaso não se concretizar, uma coisa é certa: para quem há um mês atrás dizia que o FC Porto ia ficar a dez pontos do Benfica, agora já está um à frente", sublinha o antigo dirigente.



O estranho caso do tempo de compensação dado na Luz

O confronto entre Benfica e Moreirense mereceu a atenção de Paulo Teixeira, que teve até de puxar pela memória para tentar recordar um jogo que justificasse tanto tempo de compensação.

"Foram minutos de muita angústia. Já não tinha memória, nos meus 55 anos, de ver um jogo com dez minutos para além dos 90", brinca, antes de acrescentar que "ainda falta muito campeonato por disputar" e que é preciso manter o foco, porque, como se viu no caso do Benfica, as coisas podem mudar rapidamente.

"É uma alegria moderada. Temos é de ter tranquilidade e serenidade e, dentro da normalidade que possa ser um jogo de futebol, esperar que não haja nenhum azar nem contratempo para que o FC Porto possa levar esta vantagem até final do campeonato", justifica.

Pinto da Costa é solução, não é problema

Paulo Teixeira entende que não pode ser "ingrato" para com um presidente que goza de um "crédito muito grande" no FC Porto e que ajudou a projetar o clube para uma dimensão que este não tinha quando chegou ao poder há cerca de 40 anos.

"Passámos de clube de bairro a clube de dimensão mundial. Naturalmente, em algumas situações, isto tem custos acrescidos e é bom que, em democracia, haja sempre quem possa apresentar outro projeto", refere, sem deixar de manifestar apoio total a Pinto da Costa por entender que é o homem indicado para "liderar os destinos do FC Porto".

Sobre o relatório de contas do primeiro semestre da SAD do FC Porto, tornado público nos últimos dias, Paulo Teixeira desvaloriza o atual panorama financeiro do clube, uma vez que, no seu entender, não há quaisquer motivos para alarme da nação azul e branca:

"Ouvi um comentador dizer que eram mais coisas do que o que se sabia antes. A SAD é uma sociedade anónima desportiva e, por isso, tem uma vivência diferente daquilo que são os clubes. Tem contas auditadas, tem obrigações perante a Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), tem regras que os clubes, na maior parte das vezes, não têm".

A necessidade de o FC Porto vender alguns ativos para poder fazer face às despesas da época e para cumprir com o fair-play financeiro da UEFA merece o comentário do antigo dirigente, que diz que esta situação era já do conhecimento dos envolvidos no quotidiano do clube.

"O FC Porto tem ativos no seu plantel que não podem ficar eternamente no clube e que a SAD terá de alienar. Mas não é nada que já não tivesse sido anunciado pelo próprio administrador da área financeira sobre a necessidade de se realizar determinado valor", termina.