Parlamento vai debater "prevenção e contenção" do coronavírus

O primeiro-ministro, António Costa, abre na quarta-feira o debate quinzenal no Parlamento com uma intervenção sobre "a prevenção e contenção da epidemia Covid-19", disse à Lusa fonte da Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares.

O tema vai ser debatido na Assembleia da República na semana em que foram confirmados os primeiros dois casos de infeção com o novo coronavírus em Portugal – um homem de 60 anos e outro de 33, internados em hospitais do Porto.

Nesta terça-feira, António Costa desloca-se à tarde ao Centro Hospitalar Universitário de São João, onde está internado um dos infetados.

Para o final do dia, o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, convocou uma reunião extraordinária da Comissão Nacional de Proteção Civil para abordar as diferentes dimensões da coordenação estratégica relacionadas com o novo coronavírus.