Correia de Campos sai da corrida à presidência do Conselho Económico e Social

A Assembleia da República voltou a chumbar, na sexta-feira, o nome de Correia de Campos para um segundo mandato na presidência do CES, depois de uma primeira recusa em dezembro do ano passado.

“Não vou candidatar-me à terceira eleição”, afirmou à agência Lusa. “Não vou por razões puramente pessoais, as mesmas razões pelas quais me candidatei em dezembro e que, agora, são as mesmas pelas quais tenho de guardar reserva", acrescentou António Correia de Campos.

O antigo ministro da Saúde António Correia de Campos retirou-se da eleição a um segundo mandato à frente do Conselho Económico e Social (CES), depois de dois chumbos do Parlamento.

Correia de Campos faz um balanço positivo do seu mandato à frente do CES, considerando que contou com "muita sorte" no contexto em que exerceu as suas funções.

"Foi um mandato em que tivemos um período de grande relaxamento social, baixou o nível de conflitualidade social. A essa redução da conflitualidade não é estranho o facto de ter melhorado fortemente o clima económico e ter havido aumentos de vencimentos e melhorias das condições sociais, e, também, o facto de termos na Presidência da República o professor Marcelo Rebelo de Sousa, que imprimiu um cunho de estabilidade relacional com todos os parceiros, de que o CES certamente também beneficiou", sustentou.

António Correia de Campos, indicado pelo PS para um segundo mandato como presidente do CES, falhou pela segunda vez a recondução na sexta-feira.

Depois de em dezembro ter recolhido 125 votos favoráveis de 209 votantes, na sexta-feira apenas teve 110 'sim' em 219 votantes (82 brancos e 27 nulos), também muito distante dos necessários dois terços.

Em 2016, na primeira vez que foi proposto para presidir ao Conselho Económico e Social, Correia de Campos só à segunda tentativa conseguiu alcançar os dois terços necessários dos votos.