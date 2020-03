Rosa Grilo. Defesa vai recorrer da condenação e “continua confiante”

Entre os requerimentos apresentados destacam-se a exumação aos restos mortais do corpo de Luís Grilo, marido de Rosa Grilo, a audição do consultor técnico forense João de Sousa e exames autópticos ao cadáver, enumerou Tânia Reis, considerando que, se tivessem sido aceites pelo tribunal, "teria sido outro o desfecho".

No caso do amante da arguida, António Joaquim, a c(...)

Na leitura do acórdão, que decorreu no Tribunal de Loures, o tribunal de júri (além de três juízes, foram escolhidos quatro cidadãos -- jurados) condenou Rosa Grilo a 25 anos de prisão pelo homicídio do marido, profanação de cadáver e detenção de arma proibida, enquanto António Joaquim foi condenado a dois anos de prisão com pena suspensa por detenção de arma proibida.

A defesa "continua confiante" na absolvição de Rosa Grilo, referindo que vai analisar toda a fundamentação do acórdão "para interpor recurso como é óbvio".

Tânia Reis considerou "muito estranho" que a dúvida suscitada pelo tribunal para o arguido António Joaquim não vá ao encontro também da dúvida que se deveria colocar em relação a Rosa Grilo.

A este propósito apontou que o acórdão tinha "sensivelmente 10 vezes" expressões como "de forma não concretamente apurada", que o tribunal utilizou para fundamentar a decisão que condenou Rosa Grilo.

Da parte da defesa de António Joaquim, o advogado Ricardo Serrano disse que a decisão era a esperada, mas que vai analisar "se ainda será necessário ou não fazer outro recurso".

“A haver qualquer recurso - e isso temos de admitir em termos teóricos - tem a ver só com uma questão de direito e não de facto, ou seja, o tribunal decidiu que relativamente a ele a questão da detenção ilegal de arma dava origem ao preenchimento de um tipo de crime e, como tal, à condenação", declarou Ricardo Serrano.

Quanto à absolvição do crime de homicídio, de que António Joaquim foi também acusado pelo Ministério Público (MP), a defesa considerou que "é o culminar daquilo que foi a produção de prova ao longo das 14 sessões" de julgamento, indicando que o arguido está agora "um pouco mais descansado".

"Estamos perfeitamente serenos, tranquilos, com a certeza de que tudo o que fizemos, ao longo deste processo, foi na descoberta da verdade", realçou