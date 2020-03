Quarentena por coronavírus será equiparada a "baixa médica por internamento"

A ausência de trabalhadores dos postos de trabalho que tenham de permanecer em quarentena devido à epidemia de Covid-19 vai ser equiparada a "baixa médica por internamento", para proteger os rendimentos, anunciou esta segunda-feira, o ministro da Economia, Pedro Siza Vieira.

"Posso anunciar que, nas próximas horas, vamos fazer sair um despacho (...) para equiparar os casos de trabalhadores que tenham que se ausentar do posto de trabalho em razão não de uma situação de doença, mas de uma situação de confinamento determinado pelas autoridades de saúde, equiparar isso a uma baixa médica por internamento", disse Pedro Siza Vieira.

O governante falava aos jornalistas no Ministério da Economia, em Lisboa, depois de uma reunião com as associações empresariais para avaliar o impacto económico da epidemia de Covid-19 provocada por um novo coronavírus, no Ministério da Economia, em Lisboa.

O ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital realçou que a medida visa proteger os rendimentos dos trabalhadores e também "a situação das próprias empresas".

"Outras medidas que se possam equacionar serão avaliadas à medida que a situação o justificar", acrescentou Pedro Siza Vieira.

O ministro referiu também que "o impacto económico e na atividade das empresas [portuguesas] desta situação tem sido muito moderado" e que setores como o turismo "estão a sentir isto mais".