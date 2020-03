Operação Marquês. José Sócrates vai prestar novas declarações antes do debate instrutório

José Sócrates foi chamado pelo juiz Ivo Rosa para prestar novas declarações no processo "Operação Marquês".

O interrogatório ao antigo primeiro-ministro acontecerá amanhã, quarta-feira, o que fará atrasar o início do debate instrutório, diz a agência Lusa, citando fonte judicial.

O debate instrutório do processo Operação Marquês estava marcado para as 14h00, mas com a intenção de última hora de ouvir, à mesma hora, José Sócrates, que terá novas declarações a prestar, só poderá ocorrer depois de o primeiro-ministro terminar o seu depoimento.

O novo depoimento de Sócrates, conforme determina a lei, será feito à porta fechada, enquanto o debate instrutório é aberto e terá a presença dos jornalistas acreditados para a cobertura desta fase da instrução do processo Operação Marquês.