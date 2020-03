Dez frases que marcaram o dia do primeiro caso de coronavírus em Portugal

Depois de 70 casos suspeitos que não se confirmaram, Portugal registou esta segunda-feira os dois primeiros casos de coronavírus. Trata-se de um médico de 60 anos, que esteve em Itália a gozar um período de férias. Está internado no Hospital de Santo António, no Porto. Foi hospitalizado no domingo e apresenta sintomas desde sábado. A outra situação é a de um homem de 33 anos que esteve em Valência, Espanha, e está internado no Hospital de São João, também no Porto. Foi também internado no domingo, mas apresenta sintomas desde 26 de fevereiro. Depois de serem conhecidos estes casos, vários atores políticos, do sector da saúde, e da sociedade civil, reagiram à chegada no epidemia a Portugal, que já conta mais de três mil mortos em todo o mundo, de um total de mais de 89 mil pessoas infetadas, das quais mais de 45 mil já estão recuperadas. Saiba quais as frases que marcaram o dia em Portugal: “Estamos em fase de contenção e vamos continuar. Neste momento, teremos em Portugal, quase de certeza, dois casos confirmados” “Estamos em fase de contenção e vamos continuar. Neste momento, teremos em Portugal, quase de certeza, dois casos confirmados” Graça Freitas, diretora-geral da Saúde "Esse plano de contingência definirá várias coisas, entre elas a necessidade de criar condições sanitárias para prevenir o contágio, definir quem são os responsáveis pela implementação de cada uma das medidas definidas nesse plano e também (...), se se justificar e caso seja possível, definir modalidades alternativas de prestação do trabalho" Alexandra Leitão, ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública "O que era estranho era que, havendo em todos os países vizinhos, próximos, para onde iam e donde vinham compatriotas nossos, que não houvesse nenhum caso em Portugal” Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República

"A principal recomendação que faço é que cada pessoa que tenha tido contacto com alguém que esteja contaminado ou que venha a saber que está contaminado esteja particularmente atento aos sintomas que tem e, em caso de sintomas, recorrer à linha Saúde24" António Costa, primeiro-ministro "À medida que for necessário, outros laboratórios preparados, se for necessário, avançarão. Já há uma primeira linha de hospitais, como o Hospital de São João e o Hospital de Santo António, e outras, que em articulação com o Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSRJ), estão a fazer diagnósticos. Não se justifica que seja só o INSRJ" Fernando Almeida, presidente do Conselho Diretivo do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge-INSA "Como já todos sabem, o escritor Luis Sepúlveda foi diagnosticado com o coronavírus. Eu estive presente no mesmo festival, o Correntes d'Escritas, embora sem contacto direto com Sepúlveda. Embora já tenham passado 12 dias desde que fui para a Póvoa e não tenha quaisquer sintomas - estou 100% saudável - irei, durante esta semana, como medida de precaução (pessoal e sugerida pelas entidades de saúde), cancelar todos os encontros públicos. Pelo facto peço desculpa a todos os interessados" João Tordo, escritor "Este vírus é o inimigo público número um de todo o mundo" Óscar Gaspar, presidente da Associação Portuguesa de Hospitais Privados