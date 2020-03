Coronavírus. ​Imagem manipulada do portal do SNS causa alarme em colégio de Lisboa

Veja também:

Uma imagem manipulada do portal do Serviço Nacional de Saúde (SNS) está a causar alarme entre os encarregados de educação de um colégio privado de Lisboa.



De acordo com esta imagem, que circula por grupos privados de WhatsApp, o Serviço Nacional da Saúde estaria a informar a existência de um caso positivo de coronavírus entre os alunos do Colégio Valsassina.

“Novo caso de Covid-19 confirmado no Colégio Valsassina em Lisboa”, lê-se na legenda da imagem. No corpo do texto é possível ler “Luis Esteves, aluno do Colégio Valsassina, em Lisboa, foi internado no Centro Hospitalar de Santa Maria”.

Contactado pela Renascença, fonte do colégio nega a existência deste caso positivo de Covid-19 e garante que não existe registo de nenhum aluno com o nome Luis Esteves nos últimos anos naquele estabelecimento de ensino.

A imagem falsa atribui citações à ministra da Saúde retiradas de contexto e manipuladas, a partir de declarações feitas por Marta Temido na conferência de imprensa quando foram confirmados os dois primeiros casos positivos em Portugal.

O texto apresenta ainda erros ortográficos e incorreções, nomeadamente o nome da unidade hospitalar (o nome correto é Centro Hospitalar Lisboa Norte, ao qual pertence o Hospital de Santa Maria).

O estabelecimento de ensino já desmentiu a informação num comunicado disponível no site do colégio.

"Realçamos que estamos a ser alvo de um ataque de um, ou mais indivíduos, que gerando notícias falsas pretendem provocar o pânico junto da nossa comunidade escolar", afirmam.