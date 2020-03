Conselho Superior da Magistratura abre inquéritos a três juízes desembargadores

Em conferência de imprensa, o presidente do CSM assumiu aos jornalistas que nunca viu uma situação destas nos tribunais, e que esperava mesmo nunca assistir a algo deste género. António Joaquim Piçarra assumiu que se trata de uma situação de gravidade extrema que coloca em causa um dos pilares do estado de direito, mas que por outro lado também demonstrou que nem tudo está mal no sistema.

Piçarra anunciou a instauração de processos disciplinares aos juízes desembargadores Luís Vaz das Neves, Orlando Nascimento [ex-presidentes do Tribunal da Relação de Lisboa] e Rui Gonçalves depois de ter sido detetados fortes indícios de abuso de poder e violação do dever de exclusividade.

Para este magistrado ficou demonstrado que a arquitetura legal consegue detetar estas irregularidades, e que foi possível ao Conselho Superior da Magistratura agir e atuar com as armas que tem disponíveis: o exercício da ação disciplinar.

Vaz das Neves na berlinda

Questionado sobre a cedência do salão nobre do Tribunal da Relação de Lisboa (TRL) para a realização de uma arbitragem extrajudicial por parte de Orlando Nascimento e cujo árbitro foi Vaz das Neves, Joaquim Piçarra afirmou que "nada impede que o juízes jubilados possam ser árbitros", mas estão proibidos de receber remuneração e discorda em absoluto da utilização daquele espaço para a realização de diligência daquela forma alternativa e privada de resolução de litígios.

Sobre as funções futuras do ex-presidente do TRL dentro do próprio tribunal, depois de este ter renunciado ao cargo, a decisão cabe à nova presidente, a desembargadora Maria Guilhermina Freitas.

Piçarra que é também presidente do Supremo Tribunal de Justiça garante que o CSM irá prosseguir com as averiguações sem olhar a nomes e cargos: "O Conselho está determinado em exercer as suas competências na área disciplinar e aquilo que decidir será, doa a quem doer, para todos os juízes seja um magistrado de direito ou o presidente do Supremo Tribunal de Justiça".

O processo disciplinar está aberto e só quando terminar a averiguação se poderá concluir se é deduzida acusação ou se é decidido o arquivamento: “Agora os senhores juízes visados terão a oportunidade de se defender, e o senhor inspetor encarregado deduzirá acusação mediante as provas que tiver, e o Conselho decidirá se haverá lugar para aplicação de um processo disciplinar”, explicou.