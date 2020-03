Capacidade de resposta reforçada no Norte contra o coronavírus

O Hospital de Braga, os dois hospitais do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa (Amarante e Padre Américo - Vale do Sousa) e a Unidade Local de Saúde de Matosinhos são os reforços anunciados pelo Ministério da Saúde para a região Norte.

É a resposta ao esgotamento da capacidade dos dois hospitais de referência iniciais: São João e Santo António, no Porto.

A informação foi avançada nesta terça-feira de manhã pelo “briefing” diário do Ministério da Saúde e enviada através de comunicado às redações.

As reuniões com a Direção-Geral de Saúde (DGS), o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), a Autoridade do Medicamento (INFARMED), o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e a Administração Central dos Sistemas de Saúde (ACSS) “visam avaliar, em permanência, a adequação de medidas e afetação de meios para garantir uma resposta proporcional à epidemia de doença por coronavírus”, refere ainda a nota.

Segundo o Ministério da Saúde, “os Hospitais de São João e Santo António mantêm a sua capacidade de resposta ao Covid-19, agora complementada através da ativação de outras unidades da Região Norte. Estas medidas têm como objetivo reforçar o acesso e a capacidade de resposta dos serviços de saúde”.

Nesta altura, há dois casos confirmados e ativos em Portugal, ambos internados no Porto.