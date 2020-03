Assembleia Municipal de Lisboa aprova 320 casas para sem-abrigo

A Assembleia Municipal de Lisboa aprovou esta terça-feira o plano para pessoas em situação de sem-abrigo 2019-2023, que prevê um investimento de 14,6 milhões de euros e a disponibilização de mais 320 casas no âmbito do programa "Housing First" até 2023.

O documento, denominado Plano Municipal para a Pessoa em situação de Sem-Abrigo 2019-2023 (PMPSA), apreciado na sessão plenária da Assembleia Municipal de Lisboa, contou com a abstenção do PCP e os votos favoráveis das restantes forças políticas (PS, PSD, CDS-PP, BE, PAN, PEV, MPT, PPM) e eleitos independentes.

O deputado do PCP Fernando Correia defendeu que este problema "não se resolve apenas com políticas locais", justificando assim a abstenção do partido.

O vereador dos Direitos Sociais, Manuel Grilo (BE -- partido que tem um acordo de governação do concelho com o PS), reiterou que o plano contempla uma "aposta fortíssima" no "Housing First", com mais 320 fogos até 2023, além dos atuais 80 disponíveis.