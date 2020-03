Pelo menos 22 mortos à passagem de tornado em Nashville, no Tennessee

Em comunicado, a empresa pediu às pessoas que tenham cuidado "com todos os cabos de alta tensão que foram derrubados" e "mantenham uma distância de segurança".

De acordo com a Nashville Electric, ao final da manhã mais de 44 mil residentes continuavam sem eletricidade na cidade e em alguns subúrbios, após os ventos fortes terem destruído subestações e várias partes da rede de distribuição de energia.

O tornado destruiu mais de 40 edifícios e um aeroporto, indicaram as autoridades locais. Além das mortes confirmadas, há vários feridos e pessoas ainda presas nos escombros dos edifícios.

Pelo menos 22 pessoas morreram esta terça-feira à passagem de um tornado pela cidade de Nashville, na região central do Tennessee, nos Estados Unidos da América (EUA).

Segundo o chefe da polícia de Mt. Juliet, um subúrbio de Nashville, o "tornado obviamente forte" levou a que "múltiplas casas ficassem destruídas, várias pessoas feridas e algumas ainda presas", apelando à ajuda da população local para as detetar e acionar os meios de resgate.

No Twitter, a polícia pediu a todas as pessoas que fiquem em casa até ordens em contrário. "Se puderem ficar em casa, por favor façam-no. E tenham cuidado com cabos de alta tensão que tenham caído."