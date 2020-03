Catalunha. Independentista Oriol Junqueras libertado para dar aulas na universidade

O independentista catalão Oriol Junqueras, o principal condenado pela tentativa de independência da Catalunha em 2017, saiu esta terça-feira da prisão durante algumas horas para começar a trabalhar três dias por semana numa universidade.

O ex-vice-presidente do antigo governo regional liderado por Carles Puigdemont, fugido na Bélgica, saiu da prisão de Lledoners, na Catalunha, no final da manhã, para ir para a Universidade de Vic, na mesma região, onde dará aulas de História do Pensamento Ocidental.

"Ensinar e aprender. Sempre. Obrigado pelo seu apoio", escreveu o separatista, que é historiador de formação, na sua conta na rede social Twitter.