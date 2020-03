Austrália. Nova Gales do Sul pela primeira vez sem fogos em 240 dias

A 13 de fevereiro, as autoridades confirmaram que as chamas foram dadas como dominadas. Agora, a 3 de março, a informação é de que os fogos estão extintos.

É a primeira vez, desde julho de 2019, que não há incêndios no estado australiano de Nova Gales do Sul, confirma o serviço de bombeiros.

De acordo com os bombeiros, as chamas foram controladas graças às chuvas torrenciais, mas que depois provocaram inundações e deslizamentos de terras.

Os incêndios ocorreram um pouco por todo o país, mas a estado da Nova Gales do Sul foi o mais afetado. Em dezembro, o fumo levou a que as autoridades declarassem por 11 vezes que a qualidade do ar estava em níveis considerados perigosos para a saúde.

Nos últimos meses, os incêndios florestais devastaram mais de 11,2 milhões de hectares sobretudo na costa Este do país.