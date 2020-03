Heat conseguem a proeza de travar Giannis

Os Miami Heat receberam e venceram, esta madrugada, os Milwaukee Bucks, por 105-89.

Os líderes da conferência este - e a única equipa da NBA já com presença nos "play-offs" assegurada - sofrem a nona derrota da temporada, em 61 jogos disputados, frente aos Heat, que também não devem falhar os "play-offs", ocupando o quarto lugar, com 39 vitórias e 22 derrotas.

Jimmy Butler, Jae Crowder e Dragic estiveram em destaque na equipa de Miami, com exibições a cima dos 15 pontos. Brook López foi o destaque nos Bucks, ao contrário do "MVP", Giannis Antetokounmpo, que apontou "apenas" 13 pontos, 15 ressaltos e três assistências. No que diz respeito aos pontos marcados, foi a pior exibição do grego esta época.

Outros resultados

Cleveland Cavaliers 113-126 Utah Jazz

New York Knicks 125-123 Houston Rockets

Orlando Magic 107-130 Portland Trail Blazers

Atlanta Hawks 88-127 Memphis Grizzlies

Chicago Bulls 109-107 Dallas Mavericks

San Antonio Spurs 111-116 Indiana Pacers