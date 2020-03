Federação promove ação de formação sobre o coronavírus

A Federação Portuguesa de Futebol anunciou que vai realizar, na quinta-feira, uma ação de formação sobre o coronavírus destinada a todos os clubes que participam nas competições nacionais, através de videoconferência.



A iniciativa da FPF, através da Portugal Football School e da Unidade de Saúde e Performance, conta com o envolvimento das Associações Distritais e Regionais e com a colaboração do Sindicato de Jogadores (SJ), Associação Nacional de Treinadores (ANTF) e Associação Portuguesa de Árbitros (APAF).

A formação vai realizar-se através de uma videoconferência, em que todos os clubes podem acompanhar. A sessão será dirigida pelo médico especialista de saúde pública e pós-graduado em Medicina Desportiva, dr. Romeu Mendes.