Nélson Semedo pode rumar ao Inter de Milão no negócio de Lautaro Martínez

Nélson Semedo pode estar de saída do Barcelona rumo ao Inter de Milão, segundo escreve o jornal "Sport".

De acordo com a publicação, o clube catalão já prepara uma oferta milionária para contratar Lautaro Martínez ao Inter, para a próxima época. O emblema "blaugrana" oferecerá 70 milhões de euros e o passe do médio Arturo Vidal e do internacional português Nélson Semedo.

Semedo, de 26 anos, faz a terceira época no Barcelona, tem contrato até 2022 e uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros.