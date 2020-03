Dortmund confiante que não vai perder Sancho no verão

Hans-Joachim Watzke, diretor-executivo do Borussia Dortmund, acredita que o clube alemão vai conseguir segurar Jadon Sancho no próximo verão, numa altura em que o extremo tem sido muito cobiçado por clubes ingleses.

"Acho que ele tem a sensação que o clube tem um grande futuro. Na minha opinião, não acho que ele queira sair. Mas nada está definido, temos uma relação bastante confidencial com os agentes deles e vamos discutir as possibilidades. Não é uma questão de dinheiro, porque temos dinheiro suficiente. Queremos títulos e acho que a equipa tem mais potencial com ele, do que sem ele", disse, à "BBC".

Jadon Sancho custou cerca de 12 milhões de euros em 2017 ao Manchester City. Desde então, afirmou-se na equipa principal, tornando-se numa das principais figuras do Dortmund e da seleção inglesa.



Esta temporada, Sancho soma o impressionante registo de 17 golos e 18 assistências em 33 jogos disputados. O extremo já foi associado a clubes como Liverpool, Manchester United e Manchester City.