Carriço despede-se do Sevilha como uma lenda. "Nunca serei mais feliz do que fui aqui"

Daniel Carriço despediu-se, esta terça-feira, do Sevilha, em conferência de imprensa no Estádio Ramón Sánchez-Pizjuán, depois de fechada a sua transferência para o Wuhan Zall, da China. O defesa-central diz adeus ao clube espanhol depois de seis temporadas e meia e com três troféus da Liga Europa conquistados.

"Vou embora, mas deixo para trás uma marca, troféus. É um dia difícil, mas saio com a consciência clara de tudo o que dei pelo clube. Os meus melhores momentos da carreira foram aqui. Nunca serei mais feliz do que fui aqui. Serei sempre um adepto do Sevilha", disse.

No total, Carriço disputou 167 partidas com a camisola do Sevilha: "Cresci como jogador e pessoa, estou totalmente diferente. Aprendi muito, tenho novos valores. Fico triste por deixar a minha casa, mas tenho esperança neste novo desafio".

Carriço esteve presente na conquista das três Liga Europa que o emblema espanhol conquistou e recorda a primeira, frente ao Benfica: "Lembro-me muito bem da primeira, contra o Benfica. Estavamos muito cansados a ir para os penáltis, mas conseguimos ganhar"

Coronavírus? Wuhan assegura segurança

A cidade de Wuhan é o epicentro do novo Covid-19, que tem afetado todo o mundo. Ainda assim, Carriço não teme a situação.

"Todo o mundo sabe da situação. O clube garantiu a minha segurança até que tudo esteja resolvido e isso ajudou a tormar a decisão", remata.