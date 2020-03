Athletic deixa o relvado se insultos racistas a Iñaki Williams se repetirem

A equipa do Athletic Bilbau vai deixar o relvado caso se repitam os insultas racistas a Iñaki Williams, como aconteceu na visita do emblema basco ao estádio do Espanhol, a 25 de janeiro.

Em entrevista à "Marca", o avançado de 25 anos admite que a decisão está tomada entre o grupo de trabalho, que está preparada para assumir as consequências desse ato.

"Espero que não volte a acontecer. Mas, caso se repita, sei que vou ter o apoio de muita gente, como tive em Tenerife. Sei que os meus colegas iriam sair comigo do campo, já falámos sobre isto. Estamos conscientes que, mesmo que dessem o jogo como perdido, não queremos saber. Seria um grande murro contra o racismo", disse.

O avançado de 25 anos é uma das figuras do Athletic Bilbau foi o primeiro jogador negro a marcar um golo na história do emblema basco. A cumprir a sexta temporada na equipa principal, Williams tem contrato até 2028, com cláusula de rescisão de 135 milhões de euros.