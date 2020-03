​Cuidadores informais à espera

A 6 de setembro do ano passado, na Assembleia da República, foi aprovado, por unanimidade, o Estatuto do Cuidador Informal. Haverá em Portugal cerca de 800 mil pessoas que, muitas vezes deixando de trabalhar e portanto de ganhar dinheiro, cuidam, sobretudo em casa, de doentes, crianças, idosos, etc. É um trabalho largamente ignorado, mas cujo valor económico foi estimado em cerca de 4 mil milhões de euros por ano.



Ora os cuidadores informais nada recebiam do Estado, nem viam reconhecidos os seus direitos – desde um apoio financeiro, até ao direito ao descanso (ou seja, a um limite no tempo de trabalho), passando pelo direito à formação para a sua tarefa e à informação sobre a pessoa cuidada.

Previa-se que o Estatuto do Cuidador Informal entrasse em vigor, experimentalmente, em trinta concelhos com projetos piloto, estendendo-se depois a todo o território nacional. Só que, como tantas vezes acontece entre nós, a lei do Cuidador Informal, que deveria ter sido regulamentada até 20 de janeiro, ainda não o foi (o “site” da Administração Pública diz que está a “decorrer o prazo para a sua regulamentação específica”, mas não indica quaisquer datas - o prazo já passou).

Também ainda hoje se ignoram os concelhos onde irão existir os tais “projetos piloto”, assim como o montante dos apoios financeiros que os cuidadores informais irão receber e com que condições.

Em 20 de janeiro, último dia do prazo para a regulamentação, saiu, de facto, uma portaria – só que ela nada adiantou quanto aos pontos acima referidos. Encontrei esta informação numa reportagem da jornalista Sandra Afonso, ontem transmitida, que pode e deve ser consultada no “site” da Renascença.

Nessa reportagem destaca-se a desilusão, por vezes dramática, de vários cuidadores informais. Depois da alegria com que acolheram a lei de 6 de setembro, praticamente nada aconteceu afinal… Esperemos que não tarde a acontecer, porque estão em causa situações muito difíceis, algumas à beira do desespero.

Um exemplo, retirado da reportagem de Sandra Afonso: uma cuidadora foi a uma junta médica queixando-se de depressão, acompanhada por um psiquiatra e com baixa médica assinada por este; a junta médica não concordou e sugeriu que a cuidadora fosse trabalhar, que lhe faria bem; resposta da cuidadora: “como é que vou sair para trabalhar, sem saber se vou voltar a casa e encontrar o meu marido vivo?”…