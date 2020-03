Coronavírus preocupa setor dos vinhos. Exportações já registam "abrandamento"

O presidente da Comissão Vitivinícola Regional do Alentejo (CVRA), Francisco Mateus, está preocupado com as consequências do coronavírus para o setor dos vinhos na região.

“O que tenho retido por parte dos produtores é que já mostram algum abrandamento, sobretudo nas exportações para a China”, referiu o presidente da CVRA, em declarações aos jornalistas, no decorrer da inauguração no novo espaço do enoturismo, em Évora, da renovada Rota dos Vinhos.

“Correndo o risco que isto possa significar uma hecatombe para o vinho, acredito que não seja, mas esta crise de saúde que começou na China obviamente vai ter repercussões ao nível do negócio, do fornecimento das próprias empresas, ao nível dos cuidados de saúde e ao nível da exportação”, acrescenta Francisco Mateus.

Depois do Brasil, Angola, Estados Unidos da América e Polónia, a China ocupa o quinto lugar dos principais mercados para onde o Alentejo exporta.