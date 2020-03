Bolsa de Turismo de Lisboa não será cancelada apesar do coronavírus

A Fundação AIP anunciou esta segunda-feira que apesar das circunstâncias inerentes ao Covid 19, e depois de auscultar diferentes stakeholders da Bolsa de Turismo de Lisboa decidiu manter a realização do evento agendado para os dias 11 a 15 de março.

De forma minimizar os possíveis impactos inerentes a este vírus, a organização anuncia igualmente a implementação de um “Plano de Mitigação de Riscos”, tendo em conta as orientações da Organização Mundial de Saúde e da Direção Geral de Saúde, das quais se destacam: a informação sobre os cuidados a ter em locais visíveis nos pavilhões; os dispensadores com gel desinfetante à entrada e no recinto, o posto médico avançado com médico e enfermeiro em permanência; uma área de isolamento com respetivo circuito e protocolo de evacuação; comunicação de informação e boas práticas a seguir, junto dos colaboradores do Grupo Fundação AIP de forma a minimizar o potencial risco associado ao desempenho das suas funções.

A organização da BTL está empenhada com “a realização de mais uma edição de grande sucesso, comprometendo-se a adotar, em articulação com as entidades competentes todas as medidas que venham a ser consideradas necessárias para assegurar a segurança dos expositores e visitantes”.