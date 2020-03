Poucas palavras de Fernando Santos sobre o sorteio da Liga das Nações

O selecionador nacional, Fernando Santos, reagiu ao sorteio da fase de grupos da Liga das Nações com meras palavras de circunstância de que é exemplo a declaração "sorteio é sorteio".

Fernando Santos considera que "o sorteio seria sempre difícil", uma vez que os potenciais oponentes da seleção nacional "seriam, de alguma forma, sempre difíceis".

"Sorteio é sorteio", acrescentou.

"A prova é importante, é importante sublinhar o valor desta prova que vai ser, no futuro, não tão importante como um Europeu, mas terá um peso quase tão importante como um campeonato da Europa ou um campeonato do Mundo porque as equipas vão apostar forte nesta competição", prosseguiu.

Para o selecionador nacional, este não é o "tempo certo" para pensar na Liga das Nações, prova em que Portugal terá "obviamente, uma palavra a dizer".

"Agora, o mais imporante é pensar no campeonato da Europa", declarou Santos, rematando: "Não vou pensar, sequer, nos nossos adversários na Liga das Nações, antes de pensar no campeonato da Europa, que é o mais importante para nós e para o país."