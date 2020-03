Sub-19 do Benfica goleiam Liverpool e estão nos quartos de final da Youth League

A equipa de sub-19 do Benfica goleou a do Liverpool, por 4-1, esta terça-feira, e apurou-se para os quartos de final da Youth League.

Gonçalo Ramos abriu o marcador logo aos 13 minutos, a aproveitar um erro do guarda-redes dos ingleses. O avançado ganhou uma grande penalidade pouco depois e, na conversão, ao minuto 22, Tiago Dantas ampliou a contagem. Quatro minutos depois, Nuno Tavares, que faz parte da equipa principal do Benfica, fez o terceiro de livre direto.

Aos 37 minutos, Tyler Morton reduziu a contagem e relançou a discussão do resultado. No entanto, já na primeira parte, ao minuto 59, Gonçalo Ramos rematou de longe e beneficiou de um "frango" do guarda-redes do Liverpool para assinar o "bis" e confirmar a passagem do Benfica para os quartos de final da Liga jovem de clubes da UEFA.

Na fase seguinte, o Benfica defronta o vencedor do duelo entre Bayern Munique e Dínamo Zagreb, que se defrontam na quarta-feira.