Bruno Lage ainda tem crédito e o Benfica não deve mudar de treinador nesta altura do campeonato. Esta é a opinião de Jaime Antunes revelada em entrevista a Bola Branca, não deixando de olhar para um cenário diferente, caso a equipa não se liberte da série de resultados negativos, que ontem teve o seu ponto alto, com o empate com o Moreirense e consequente perda da liderança do campeonato.

"O Bruno Lage tem que dar respostas, ele é que é o responsável, e tem crédito. Acho que desencadear neste momento uma crise de treinador com uma crise de resultados seria negativo. O treinador deve continuar até ao final do campeonato. De certeza que não desaprendeu e vai encontrar boas soluções para colocar a equipa na senda das vitórias, mas se isso continuar nos termos em que está, será insustentável", afirma.



Este é um momento de desilusão para o universo benfiquista. Para Jaime Antunes, o treinador Bruno Lage que, na sua opinião, foi o obreiro da conquista do campeonato da época passada, tem agora a obrigação de encontrar soluções.



"Todos os benfiquistas estão a viver um momento de desilusão, porque ninguém imaginou que isto acontecesse, sobretudo nos termo em que aconteceu. Não é normal esta série de resultados negativos do Benfica, mas já era algo que era algo que se vinha a anunciar, porque a equipa não estava a praticar bom futebol. O treinador, que foi o herói da nossa vitória o ano passado, tem que ser ele a encontrar soluções", diz.



Problema está no meio-campo

Nesta declarações, Jaime Antunes diz que o problema do Benfica está no meio-campo, especialmente pela pouca utilização de Samaris.



"Nunca entendi porque razão é que o Samaris não jogou. O Samaris é o melhor médio de cobertura do Benfica. O meio-campo do Benfica nunca funcionou, não é normal a equipa sofrer tantos golos como sofreu nos últimos jogos. É um problema do sistema, porque o meio-campo não tem sido a primeira cobertura de defesa, e que aumentou com a lesão do Gabriel. O treinador tem a obrigação de encontrar as melhores soluções, porque tem o melhor plantel do futebol português", sublinha.



Título ainda é possível

Apesar do mau momento da equipa, Jaime Antunes acredita que o Benfica ainda pode conquistar o campeonato.



"Acho que ainda é possível, apesar de estarmos em desvantagem no confronto direto. Ainda há muito campeonato pela frente, mas temos de recuperar dois pontos para o FC Porto, e isso é matemática", concluiu.