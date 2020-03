Sporting não pode poupar em Famalicão. "Está em tempo de urgência de resultados"

Porfírio Amorim está convicto de que o Sporting se desloca ao terreno do Famalicão num "momento de grande dificuldade", pelo que não espera qualquer tipo de poupanças por parte do treinador Jorge Silas.

Em declarações a Bola Branca, o ex-coordenador técnico do clube de Alvalade refere que o Sporting é "uma equipa cheia de dúvidas" e que o atual momento desaconselha qualquer possibilidade de Silas gerir o esforço físico dos elementos mais utilizados recentemente.

"Penso que ele tem de jogar com os melhores. Eu acho que a gestão seria uma situação pouco aconselhável. O Sporting não está em momento de esperar e fazer gestão, porque o tempo do Sporting é, neste momento, um tempo de urgência", reforça Amorim.

Famalicão em crise, mas tranquilo

Se, por um lado, Porfírio Amorim destaca que "não é fácil" viver os momentos que os jogadores do Sporting têm vivido, por outro, assume que a fase menos positiva que os famalicenses atravessam não deve afetar a tranquilidade existente no seio do plantel, uma vez que, no seu entender, o Famalicão tem a "consciência" de que tem o seu "grande objetivo atingido".

Nestas declarações, Porfírio Amorim, que jogou e treinou o clube minhoto, antevê o jogo desta jornada entre os dois conjuntos e afirma que se espera um jogo de bom nível.

"Espero um jogo interessante entre as duas equipas. Uma, pela sua filosofia de futebol atacante, determinado e corajoso; e outra, pela necessidade de se afirmar, porque os jogadores e o treinador do Sporting têm necessidade de se afirmar. Vão dar tudo", salienta.

Época falhada e necessidade de mudança na estrutura técnica do Sporting

Para Porfírio Amorim, não há dúvidas de que a atual temporada do clube de Alvalade é uma "época falhada", uma vez que o Sporting está fora da luta pelo título e foi afastado da Taça de Portugal e da Taça da Liga.

Ainda assim, no seu entender, a "equipa é mais vítima do que culpada" pelo atual panorama desportivo leonino.

Sobre a possível saída de Silas do comando técnico do Sporting, o ex-coordenador técnico manifesta apoio à permanência do treinador até "final da época", sem deixar de referir, no entanto, que o "desgaste" que se sente na atual estrutura pode aconselhar a uma mudança na próxima temporada.

"Neste momento, para um projeto mais ambicioso e mais virado para a formação, eu acho que seria aconselhável ter um treinador com características diferentes. Com este desgaste [em redor de Silas], não é fácil porque, à primeira adversidade, vão buscar todo o passado", termina.

O Famalicão-Sporting tem início marcado para as 20h00 desta terça-feira e conta com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.