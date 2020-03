Mathieu ainda não vai a jogo com o Famalicão

Silas confirma a ausência de Mathieu do jogo com o Famalicão, marcado para esta terça-feira, às 20h00. O central francês "já começou a fazer alguma coisa, mas ainda não suficiente para um jogador de 36 anos jogar". O treinador reforça que só não utiliza Mathieu quando não pode e acredita que já poderá contar com o defesa na jornada seguinte, frente ao Desportivo das Aves.

Numa conferência de imprensa marcada pelo pedido de comentários à sua situação no clube, o treinador fez questão, ainda, de esclarecer que a derrota em Istambul, para a Liga Europa, provou "frustração e desilusão", mas não desuniu o grupo. "A minha relação com os jogadores, em geral, é muito boa", diz o técnico que voltou a considerar injusta e eliminação do Sporting.

Segue-se o Famalicão e Silas prevê um bom jogo para os adeptos. "O Famalicão é uma das melhores equipas a jogar em Portugal. Criam muitas ocasiões, fazem muitos golos, apesar de não estarem a passar um fase positiva. Mas isso é a nível de resultados, porque a nível do jogo mantêm o mesmo rendimento", avalia.

O Sporting entrará em campo no 4.º lugar, a quatro pontos do Braga, que já venceu neste jornada. O Famalicão é 7.º classificado, com 33 pontos, a seis dos leões. O jogo está marcado para as 20h00. Partida com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.