Encontro "Economia de Francisco" adiado para novembro

A organização do evento “Economia de Francisco”, convocado pelo Papa para a cidade italiana de Assis, anunciou que o encontro vai ser adiado para 21 de novembro.

A iniciativa deveria decorrer nos dias 26 a 28 de março, mas o impacto da epidemia do COVID-19, a nova estirpe do coronavírus, tornou impossível a reunião de mais de dois mil jovens com menos de 35 anos, provenientes de 115 países, incluindo Portugal.

O encontro é organizado pela Diocese de Assis, pelo Instituto Seráfico, pelo Município de Assis e pela Economia de Comunhão, em colaboração com as famílias franciscanas e o Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral (Santa Sé).