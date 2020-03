Sérgio destaca entrega dos jogadores numa exibição que "não foi espetacular"

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, mostrou-se satisfeito com a vitória por 2-0 no terreno do Santa Clara, apesar de reconhecer que a exibição "não foi espetacular".

"Era um jogo difícil, contra uma equipa com qualidade individual e com dinâmica coletiva. Tínhamos de estar num nível elevado, não no espetáculo, mas na presença em todos os momentos do jogo. O Santa Clara tinha jogado os últimos cinco jogos em 4-4-2. Era preciso velocidade nos corredores e variações de flanco. Fizemos bem isso e viu-se no golo. Foi um bom jogo, não foi espetacular, mas de entrega, determinação", disse, à Sport TV.

Questionado sobre o bom desempenho de Danilo Pereira e Manafá, novidades no onze, Sérgio responde contra os crítico: "O treinador está sempre sujeito aos resultado. Hoje em dia, é difícil lidar com tudo o que gravita em torno do futebol, com as redes sociais e pessoas mal intencionadas".

"Era importante ter o Manafá, laterais que entrassem bem na frente. Lá na frente as pessoas acham que uma opção, ou outra, pode ser estranha, mas ninguém trabalha com eles todos os dias", explica.

Uribe condicionado

Mateus Uribe ficou de fora da ficha de jogo, depois de ter sido titular contra o Leverkusen. Sérgio revela que o médio está condicionado fisicamente.

"Uribe estava com algumas dores na face posterior da coxa. Não quisemos arriscar. Devido ao acumular de jogos, temos um ou outro jogador com alguma fadiga", remata.