Martins Soares volta a candidatar-se à presidência do FC Porto

José Martins Soares será novamente candidato à presidência do FC Porto, confirmou o próprio em declarações à "TSF".

O médico foi o último a rivalizar com Pinto da Costa em eleições no clube, tendo perdido em 1988 e 1991, e decidiu voltar a apresentar candidatura, 29 anos depois. Martins Soares espera voltar a mexer com a estrutura dos dragões, como aconteceu nas duas últimas vezes.

"Vai ser a terceira vez. A primeira no auge do FC Porto. Nessa altura, a minha candidatura foi positiva, uma vez que mudou a estrutura do clube. Na segunda tentativa, o FC Porto continuava no auge e a estrutura voltou a mudar. Neste momento, não sou um grande acionista, porque, infelizmente, não vale a pena. Mas tenho a dignidade de ter ações para poder estar em reuniões da SAD. Enquanto que, por exemplo, Adelino Caldeira, não têm uma única ação da SAD e é vice-presidente do organismo", disse.

Para além de Martins Soares, Pinto da Costa terá ainda de rivalizar com José Fernando Rio, habitual comentador do Porto Canal, que anunciou a intenção de se candidatar às presidências. O empresário João Rafael Koehler confirmou, à Renascença, que também está a ponderar candidatar-se.

Martins Soares acredita que Pinto da Costa "começa a deixar de ser intocável" e aponta para a sua sucessão: "Foi um grande presidente, mas neste momento, deveria sair em grande. Não devia sair empurrado, porque vai levar o FC Porto para uma situação idêntica à do Sporting, com muitos candidatos",.

As eleições estão marcadas para 18 de abril. As candidaturas têm de ser formalizadas até 18 de março.