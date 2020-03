Raciocínio e interpretação entre as principais dificuldades dos alunos portugueses

Um estudo do Instituto de Avaliação Educativa (IAVE), que identifica as principais dificuldades dos alunos portugueses, concluiu que os exercícios de interpretação e raciocínio são aqueles que originam mais respostas erradas no ensino básico.

O relatório não foi ainda divulgado, mas João Costa, secretário de Estado Adjunto e da Educação, adiantou esta segunda-feira, em entrevista à Renascença, os primeiros resultados deste documento.

“Para todas as disciplinas os nossos exames e provas têm essencialmente três tipos de itens - memória, aplicação de conhecimentos e raciocínio e interpretação”, explica.

“O que este relatório mostra é que as principais dificuldades dos alunos portugueses não estão na memória, não estão nos conhecimentos, estão na sua aplicação e na análise e interpretação”, acrescenta.

De acordo com o secretário de Estado Adjunto e da Educação, muitos alunos começam a responder às perguntas antes de lerem o item até ao fim ou desistem quando encontram a primeira palavra que não entendem.

Não há ainda uma data para divulgação do relatório do IAVE.