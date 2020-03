Propinas mais baixas penalizam bolseiros, mas ministro promete mudanças

O ministro do Ensino Superior promete para o próximo mês mudanças no regulamento de atribuição de bolsas. Manuel Heitor quer compensar os bolseiros que têm estado a sofrer cortes nos apoios desde que foram reduzidas as propinas de licenciatura.

São muitos os que criticam a redução do valor das propinas de licenciatura, justamente porque essa é uma das parcelas que é considerada para o cálculo do valor das bolsas a atribuir aos alunos do ensino superior.

O valor máximo de propina era de pouco mais de 1.060 euros no ano letivo 2018/19 e neste ano letivo é de 871 euros o que dá uma redução de perto de 200 euros.

Acontece que essa redução aparece refletida no valor da bolsa a atribuir ao aluno, afetando particularmente os de mestrado, porque neste ciclo de estudos o valor da propina não sofreu qualquer redução.

À Renascença, Pedro Silva, da Associação Académica de Lisboa disse que muitas propinas têm valores elevados. Este aluno do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas refere que na sua “faculdade um mestrado custa cerca de 2.000/2.500 euros por ano e chegam aos 4.000 mil euros”, acrescentado que “há outros mestrados com valores são muito superiores” e, dá como exemplo, a Universidade Nova onde os mestrados chegam aos 9.000 euros.

Este dirigente académico diz que “um estudante quando acaba a licenciatura tem de começar a trabalhar, porque não consegue prosseguir estudos, por causa do valor da propina dos mestrados”.

Também Carlos Mesquita, coordenador dos Serviços Sociais da Universidade de Lisboa, admite que o corte de 200 euros anuais na bolsa “vem agravar a situação dos alunos de mestrado”. Nesta altura, na Universidade de Lisboa há 1010 alunos de mestrado que estão receber bolsas.

Redução do valor das bolsas pode atirar alguns alunos para fora do sistema

Aos serviços sociais têm chegado as queixas dos estudantes. “Dizem que o apoio é insuficiente, que há sacrifício acrescido e que os pais têm de procurar outra fonte de financiamento, o que pressupõe o recurso a empréstimos.”

O coordenador dos Serviços Sociais da Universidade de Lisboa reconhece que “esta redução do valor das bolsas pode atirar alguns alunos para fora do sistema de ensino superior.”

Pelas contas de Carlos Mesquita, o corte pode não ficar por aqui, porque de acordo com o Orçamento do Estado para este ano há uma nova redução da propina de licenciatura e, “mantendo-se os alunos em mestrado não integrado, o apoio reduz-se ainda mais do que se reduziu neste ano, vai reduzir cerca de 366 euros” .

Face a estas contas, a responsável pela atribuição de bolsas da Universidade de Lisboa, Zélia Abegão, diz que os serviços sociais “não têm grandes respostas a dar”, porque “só podem atribuir o valor da bolsa em função daquilo que a legislação prevê”.

Travar os cortes das bolsas só é possível, por isso, com a alteração do regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo aos Estudantes do Ensino Superior

Depois de vários pedidos de esclarecimento junto do Ministério da Ciência e Ensino Superior, o ministro Manuel Heitor garantiu à Renascença que “o valor das bolsas se mantem, apesar de ter havido uma redução da propina”, de acordo com o Orçamento do Estado.

O governante diz que “estes termos serão fixados oportunamente, durante o próximo mês, no âmbito do regulamento da ação social escolar para o ensino superior”.