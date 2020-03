Passageiros de voos vindos de Itália vão ser rastreados

Os voos provenientes de Itália terão maior rastreabilidade de passageiros à semelhança do que acontecia com provenientes da China, anunciou esta segunda-feira a ministra da Saúde.

"Neste momento, foi já tomada a decisão de aplicar [o rastreamento] aos voos que são provenientes de áreas afetadas, já o tínhamos feito relativamente aos voos provenientes da China. Vamos alargar essa medida aos voos provenientes da Itália", disse Marta Temido, explicando que se trata da "aplicação de uma rastreabilidade de contactos e também um reforço da informação dos provenientes dessa região".

Relativamente ao caso da passageira que seguia no domingo, no comboio internacional Sud Express, as autoridades de saúde adiantaram que está internada no Hospital Curry Cabral, em Lisboa, a aguardar os resultados das análises.

A ministra da Saúde adiantou, em conferência de imprensa para atualização de informação relativa à infeção pelo novo coronavírus (Covid-19), que há um caso confirmado e outro caso positivo, mas que aguarda ainda uma contraprova através de análise do Instituto Nacional Dr. Ricardo Jorge (INSA).