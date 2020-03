O Ministério Público pode constituir como arguidos mais juízes na Operação Lex, um caso centrado nas atividades ilícitas de dois juízes desembargadores, que trabalhavam no Tribunal da Relação de Lisboa, Rui Rangel e Fátima Galante, mulher deste.

De acordo com o jornal “Público”, a Procuradoria-geral da República está a analisar suspeitas que recaem sobre o atual presidente do Tribunal da Relação de Lisboa e outro juiz da secção criminal. Já o “Correio da Manhã” escreve que Orlando Nascimento está a ser investigado num processo autónomo.

No seu habitual espaço de comentário na Sic, Luís Marques Mendes afirmou que presidente do Tribunal da Relação deve apresentar a demissão. “O anterior presidente já foi constituído arguido esta semana por suspeitas de corrupção e de abuso de poder, e eu acho que o atual presidente, envolvido também nesta matéria, tem de demitir-se”, frisou, acrescentando que “ou então desmente categoricamente com provas, coisa que não o fez”.

Depois das notícias que dão conta da alegada manipulação na distribuição dos processos, o comentador da SIC sublinha que Orlando Nascimento tem de abandonar o cargo, pois não é exemplo.

Marques Mendes sublinhou que não pode estar a dirigir um tribunal “alguém que dá exemplo de um comportamento censurável, absolutamente intolerável como este”, e realçou que “isto é muito grave para a imagem da Justiça”.

Para o comentador, o Conselho Superior da Magistratura tem de “rapidamente” dar informação pública para tranquilizar as pessoas de que isto é apenas um caso pontual.

O último juiz constituído arguido foi Luís Vaz das Neves, ex-presidente da Relação de Lisboa, que já se encontra jubilado.

A Operação Lex tem atualmente mais de uma dezena de arguidos, entre os quais o funcionário judicial do TRL Octávio Correia, o advogado Santos Martins, o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, e o antigo presidente da Federação Portuguesa de Futebol, João Rodrigues.

O processo foi conhecido em 30 de janeiro de 2018, quando foram detidas cinco pessoas e realizadas mais de 30 buscas. Esta investigação teve origem numa certidão extraída do processo Operação Rota do Atlântico, que envolveu o empresário de futebol José Veiga.