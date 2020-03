Mau tempo provocou queda de árvores, de estruturas e inundações

Dezenas de quedas de árvores, de estruturas e pequenas inundações foram registadas em oito distritos do continente, que estiveram sob aviso laranja durante a madrugada por casa da chuva e vento. A Proteção Civil contabilizou cerca de 315 ocorrências nos distritos de Braga, Porto, Aveiro e Viseu.

Fontes dos Comandos Distritais de Operações de Socorro (CDOS) dos distritos de Viseu, Porto, Guarda, Viana do Castelo, Aveiro, Coimbra, Castelo Branco e Braga adiantaram que registaram até cerca das 7h00 desta segunda-feira dezenas de ocorrências relacionadas sobretudo com quedas de árvores, mas também devido à queda de estruturas e pequenas inundações.

De acordo com os CDOS, não há feridos, nem foram registados danos materiais relevantes.

Segundo o site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), há 18 ocorrências em aberto, sendo o distrito de Viseu o que tinha mais situações por resolver, oito.

Aviso amarelo até às 18h00

Aqueles distritos estiveram sob aviso laranja, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) por causa da previsão de chuva forte e persistente, acompanhada de trovoadas e rajadas fortes e vento forte do quadrante oeste, com rajadas até 85 quilómetros por hora, sendo de 120 quilómetros por hora (Km/hora) nas terras altas.

Estes distritos passaram, entretanto, a aviso amarelo apenas para a previsão de vento forte com rajadas até 85 km/h, diminuindo gradualmente para 70 km/h, e de 110 km/h nas terras altas.

Este aviso amarelo vai estar em vigor até às 18h00 de hoje.