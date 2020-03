​Marcelo sobre coronavírus em Portugal. “Não se deve entrar em alarmismos”

O Presidente da República considera que a confirmação de casos positivos de coronavírus em Portugal já era esperada e que “não se deve entrar em alarmismos”.



“O que era estranho era que, havendo em todos os países vizinhos, próximos, para onde iam e donde vinham compatriotas nossos, que não houvesse nenhum caso em Portugal”, afirmou.

Marcelo Rebelo de Sousa falava aos jornalistas, à chegada ao Salão Internacional do Setor Alimentar e de Bebidas (SISAB), em Lisboa, pouco tempo depois da conferência de imprensa na qual foram dados pormenores sobre os dois homens, em território nacional, que estão infetados com coronavírus.

O Presidente da República acredita que o país está preparado para o novo cenário. “O bom senso aconselha que se acompanhe atentamente e que se tome as medidas que são necessárias e proporcionais. Se for preciso tomar mais medidas, o Governo está preparado para as tomar; se não for preciso tomar mais medidas, não as toma”, argumenta.