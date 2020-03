Escolas vão ter dados para evitar assimetrias na formação de turmas

A inspeção-geral de Educação vai passar a dispor de informação estatística por escola que permite perceber se existem assimetrias na formação de turmas em termos de contexto socioeconómico e de retenções dos alunos, podendo refleti-la na avaliação dos estabelecimentos.

A novidade foi esta segunda-feira avançada pelo secretário de Estado da Educação, João Costa, num encontro com jornalistas sobre a atualização dos dados do portal de estatísticas InfoEscolas, que, adiantou o governante, passa agora a ter uma área de acesso reservado às escolas com informação sobre os cursos superiores escolhidos pelos seus alunos (no caso das escolas com ensino secundário), sobre o contexto socioeconómico dos alunos e como comparam com o país (apenas território continental) e, a maior novidade, informação de contexto socioeconómico por turma, que permite detetar assimetrias.

Através desta informação vai ser possível perceber se as escolas estão a criar turmas de alunos repetentes, ou alunos de contextos socioeconómicos diferenciados, dados que vão estar também acessíveis à Inspeção-Geral de Educação e Ciência (IGEC), que os vai poder utilizar para desencadear inspeções, se for caso disso, ou refleti-los na avaliação externa das escolas, um processo que está em curso.

Essa avaliação é outra das novidades nas atualizações do InfoEscolas, que passa agora a disponibilizar os relatórios da IGEC dos processos já concluídos.

Segundo dados adiantados por João Costa, há 15 escolas com avaliação já concluída e até ao final do ano vão ser 91.