Crescem as queixas contra o serviço dos correios

Há cada vez mais reclamações sobre os serviços postais. No ano passado, a ANACOM recebeu um total de cerca de 100 mil queixas, o que representa uma subida de 4% face ao ano de 2018.

Ouvida pela Renascença, a porta-voz do regulador explica que o crescimento foi impulsionado pelas reclamações sobre os serviços postais.

“Apesar de o número global ter aumentado, a reclamação sobre o sector das comunicações eletrónicas desceu ligeiramente (1%). Enquanto que as reclamações relativas aos serviços postais foram as que mais cresceram, tendo registado um aumento de 18%”, confirmou Ilda Matos, acrescentando que que as situações mais reclamadas foram, sobretudo, os atrasos nas entregas e a entrega de objetos no domicílio, designadamente a falta de tentativa de entrega.

Os CTT foram o prestador mais reclamado, sendo responsáveis por 83% das queixas das reclamações sobre o setor postal. Já nos serviços de comunicações eletrónicas, a MEO foi o prestador mais reclamado (36%), seguida da NOS (32%), da Vodafone (28%) e da NOWO/ONI (4%).

Globalmente, o tema mais reclamado foi a faturação de serviços (29% das reclamações do sector), seguida da contratação de serviços, registada em 25% das reclamações do sector das comunicações eletrónicas. Juntos, estes dois assuntos são responsáveis por mais de metade das reclamações do sector.