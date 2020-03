Coronavírus chega a Portugal. Dois casos positivos no Porto

Portugal regista os primeiros casos positivos de coronavírus em território nacional. A informação já foi confirmada pela ministra da Saúde.

Trata-se de dois homens, ambos estão em estado considerado estável, de acordo com as informações prestadas pela ministra Marta Temido.

Um dos casos confirmados é um homem de 60 anos, médico, que esteve em Itália a gozar um período de férias. Está internado no Hospital de Santo António, no Porto. Foi internado no domingo e apresenta sintomas desde sábado.

O outro caso é um homem de 33 anos que esteve em Valência, Espanha, e está internado no Hospital de São João, também no Porto. Foi também internado no domingo, mas apresenta sintomas desde 26 de fevereiro.

O caso do homem de 33 anos ainda carece de contra-análise, mas a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, referiu que "quase de cereteza" os dois casos serão confirmados. Graça Freitas apela "à confiança nas autoridades de saúde". "Estamos atentos", garante, acrescentado que "o risco é analisado todos os dias".

Na mesma linha, a ministra Marta Temido explica que este surto é para ser encarado com "preocupação e cuidado, mas sem alarme".

A Direção-geral da Saúde recomenda, como principal medida de prevenção, a frequente lavagem de mãos.