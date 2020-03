Coronavírus chega a Portugal. Dois casos confirmados no Porto

Portugal regista os primeiros casos confirmados de coronavírus em território nacional. A informação está a ser avançada pela SIC e "Jornal de Notícias". De acordo com o jornal, os doentes estão internados um no Hospital de São João e outro no Hospital de Santo António.

Ainda segundo o JN, ambos os casos estão dependentes de contra-análise.

As autoridades de saúde têm agendada para esta manhã uma conferência de imprensa para dar detalhes sobre a situação. Esse encontro com os jornalistas vai acontecer a qualquer momento.

Os Açores registaram no domingo o segundo caso suspeito de infeção pelo novo coronavírus (Covid-19), um homem de 24 anos que esteve em Itália, revelou o Governo Regional. O paciente apresenta uma situação clínica "estável" e foi transportado para o Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira.

Este foi o segundo caso de suspeita de infeção pelo novo coronavírus nos Açores. O primeiro foi registado na quinta-feira e tratava-se de um homem de 31 anos que esteve na cidade italiana de Milão, acabando o resultado das análises por ser negativo.