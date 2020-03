O Benfica confirmou, esta segunda-feira, a saída de Borko Ristovski para o Vardar. O guarda-redes, internacional pela Macedónia, regressa a casa para representar os campeões europeus em título, depois de dois anos na Luz. Esta época, o jogador, de 37 anos, foi utilizado em 20 jogos.

Com um currículo rico, em que conta com passagens, entre outros, por Barcelona e Rhein-Neckar Lowen, Ristovski partilhava a baliza do Benfica com Miguel Espinha e Gustavo Capdeville.