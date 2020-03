Dominic Thiem fura hegemonia de Djovkovic, Nadal e Federer

Dominic Thiem subiu ao terceiro lugar do "ranking" ATP, a sua melhor classificação de sempre, retirando Roger Federer do pódio. O austríaco fura a hegemonia dos três grandes - Djokovic (1), Nadal (2) e Federer (4) - e tira proveito da lesão do suíço, que só volta a competir em junho.

O melhor tenista português, João Sousa, ganhou três lugares e está na posição 65. Pedro Sousa desce duas posições, esta semana, para o lugar 110, e João Domingues é o número 152 do mundo.