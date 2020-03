Barty completa 25 semanas no topo do "ranking"

Ashleigh Barty vai completar 25 semanas no topodo "ranking" mundial. Número um desde 9 de setembro, a australiana, de 23 anos, tem uma vantagem confortável sobre Simona Halep, número dois do mundo, e permanecerá na frente por mais algum tempo.

Na semana passada, Barty chegou às meias-finais do Open do Qatar. Foi derrotada por Petra Kvitova (12), que na final perdeu para a bielorrussa Aryna Sabalenka (11).

No "top-10", nota para a descida de Serena Williams. a norte-americana caiu uma posição, para o novo lugar, por troca com a suíça Belinda Bencic.