Operação Lex. “O caso é gravíssimo” e Marcelo “tem de falar com voz grossa”

Henrique Raposo diz que a primeira voz a ouvir-se deve vir de Belém. “O Presidente da República tem de dar uma resposta forte, não pode ser a brincar. Tem de falar com voz grossa”, porque “o caso é gravíssimo”.

A opinião é defendida nesta segunda-feira pelos comentadores do programa As Três da Manhã das segundas e quartas-feiras.

É importante “uma resposta rápida” da parte das instituições para que as suspeitas que recaem sobre juízes portugueses não faça mais mossa na Justiça.

Marques Mendes defende que o presidente do Tribuna(...)

A abertura dos arquivos do Vaticano sobre o Papa Pio XII foi o outro tema em debate, com Jacinto Lucas Pires a lembrar a frase de Tolentino Mendonça: “o Cristianismo acontece no interior da História”.

“Só olhando para a história é que se pode começar a pensar o futuro e não haver tabus também nesta matéria é essencial”, afirma Lucas Pires.

O facto de “a transparência” no Vaticano estar a ser “sublinhada por um cardeal português é motivo de orgulho”, reforça Henrique Raposo.