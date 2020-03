Ricardo Soares "tirou proveito" da falta de tranquilidade do Benfica

Ricardo Soares, treinador do Moreirense, acredita que o empate no Estádio da Luz, contra o Benfica, foi um resultado justo e revela a estratégia que montou para surpreender as águias.

"Os meus jogadores foram fantásticos. O Moreirense fez um jogo brutal, se assim não fosse não teríamos saído daqui com um resultado positivo. Foi um resultado justo. Sabíamos que o Benfica é uma equipa fortíssima nos primeiros 15, 20 minutos. Conseguimos suster essa avalanche, entrámos bem. Sabíamos que se fôssemos equilibrados e organizados, o Benfica podia intranquilizar-se e nós podíamos tirar proveito. Foi isso que aconteceu", disse, à BTV.

O resultado foi para o intervalo empatado a zero, um resultado que Ricardo Soares define como justo. No segundo tempo e já depois do golo de Fábio Abreu, o Moreirense poderia ter feito 2-0, o que não iria refletir a justiça da partida, segundo o ténico.

"Ao intervalo o resultado é justo. Na segunda parte o Benfica entra muito forte, tivemos a estrelinha do nosso lado. Conseguimos equilibrar e fomos criando perigo nas transições. Pena não termos feito o 2-0, mas na minha opoinião também era injusto para o que o Benfica fez", analisa

Ricardo Soares, que substituiu Vítor Campelos no comando técnico do Moreirense, acredita que ainda falta "muito até ao final da época", apesar de reconhecer o trabalho desenvolvido dese que chegou ao cargo.

"Ainda falta muito. Temos de continuar a trabalhar para fazer o melhor resultado possível até ao final da época. Cada vez estamos mais confiantes e seguros do que estamos a fazer", remata.